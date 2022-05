Deux complices présumés du directeur sous convocation

Le Chef Service des Affaires Financières (CSAF) de la Direction des enseignements secondaire de la Formation Technique et professionnelle Lougoui Coffi Bienvenu et le délégué du personnel de la même direction Affedji Arouna ont été mis sous convocation dans l’affaire d’« abus de fonction » pour laquelle Pamphile Viayinon, Directeur Départemental des Enseignements Secondaire de la Formation Technique et Professionnelle (DDESFPT) est en détention depuis le jeudi 12 mai 2022.

Selon les dépositions du conducteur de véhicule administratif qui a traduit le DDESFPT, son patron en justice pour détournement de ses frais de mission, le CSAF dit avoir reçu des instructions du DDESFPT Collines lui ordonnant de ne pas remettre les frais de mission au chauffeur. C’est la raison pour laquelle le CSAF a été mis sous convocation.

Quant au délégué du personnel de la direction Enseignements Secondaire de la Formation Technique et Professionnelle, Affedji Arouna, la justice cherche à comprendre sa présence à plusieurs reprises lors de remise de fonds au conducteur victime.

Le sieur Pamphile Viayinon a été placé en détention depuis le 12 mai 2022.

