Deux agents du ministère de l’agriculture mis en demeure

A travers un communiqué radio, le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a procédé à la mise en demeure deux agents, lauréats du concours de recrutement de 225 agents contractuels de droit public de l’Etat et mis à sa disposition par la lettre N°092/MTFP/DC/SGM/DGFP/DRAE/STCD/SA du 13 février 2025.

Mise en demeure pour deux agents du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Il s’agit des lauréats du concours de recrutement de 225 agents contractuels de droit public de l’Etat et mis à sa disposition.

Ces agents selon le communiqué du ministre, sont invités à se présenter à la direction de la planification, de l’administration et des finances au plus tard le lundi 24 mars 2025. Passé ce délai, ils seront considérés comme démissionnaires. Il s’agit de :

– HOUEHANOU Gbèssiwèdé Rivaldo, analyste programmeur option sécurité informatique ;

– BOKO Antoine, contrôleur du développement rural, option technologie alimentaire.

17 mars 2025 par ,