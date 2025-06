Un nouveau commandant dirige l’opération Mirador

Le colonel André Dokoui Fofo, ancien commandant de l’école du Prytanée militaire de Bèmbèrèkè (Pmb) est le nouveau patron de l’opération Mirador. Il a été nommé par une décision en date du 4 juin 2025, et signé du chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises (FAB), le général Fructueux Gbaguidi.

Le colonel Constant Aïhou n’est plus à la tête du commandement de l’opération Mirador. Il a été remplacé par le colonel André Dokoui Fofo, ex commandant de l’école du Prytanée militaire de Bèmbèrèkè, suite à une décision du chef d’Etat-major général des Forces armées béninoises, le général Fructueux Gbaguidi. Désormais à ce poste, il a la lourde responsabilité de contrer les assauts des groupes armés du le territoire national.

L’opération Mirador a été initiée en 2022 par le Bénin pour contrer la menace terroriste et sécuriser ses frontières avec 3 000 militaires mobilisés.

F. A. A.

