1 braqueur arrêté, 2 motos saisies à Womey

Un présumé voleur de motocyclette a été interpellé, mercredi 11 juin 2025, à Womey, dans l’arrondissement de Godomey, suite à un vol avec violence.

Un conducteur de taxi-moto s’est rendu à Womey pour déposer un client. Arrivé devant la maison indiquée, il a été violemment agressé à l’arme blanche par deux individus à moto. Ces derniers l’ont roué de coups de machette avant de s’enfuir avec son engin.

Une patrouille du commissariat de Godomey non loin du lieu de l’agression, est intervenue. Accompagnée de plusieurs conducteurs de taxi-moto, elle s’est lancée à la poursuite des hors-la-loi.

Les deux malfaiteurs ont abandonné les deux motocyclettes (celle de la victime et la leur) et tenté de fuir à pied. L’un d’eux a été arrêté par la police, tandis que le second a pris la fuite.

Les deux motocyclettes ont été récupérées sur les lieux et mises en sécurité au commissariat de Godomey.

La Police poursuit l’enquête en vue d’arrêter le second braqueur en cavale.

M. M.

13 juin 2025 par ,