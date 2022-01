Deux Togolais arrêtés au Bénin

Deux hommes de nationalité togolaise ont été arrêtés par la police dans l’arrondissement d’Atchannou, commune d’Athiémé, pour meurtre et profanation de tombe dans leur pays.

Recherchés pour meurtre et profanation de tombe dans leur pays, deux togolais ont été arrêtés à Athiémé. Il s’agit d’un cultivateur de 45 ans et d’un maçon de 23 ans. Ils ont été interpellés dans l’arrondissement d’Atchannou suite à l’alerte du chef de village de Toglo. Selon Frissons Radio, les deux hommes auraient commis des infractions de meurtre et de profanation de tombe en bande organisée au Togo. La même source informe qu’un de leurs complices est en prison au Togo depuis décembre 2021. Le Bureau National Interpol de Cotonou (BNIC) se chargera de l’extradition des mis en cause à Lomé.

A. Ayosso

18 janvier 2022