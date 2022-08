Deux Nigériens condamnés à 15 ans de prison

Le Tribunal de Cotonou a condamné ce jeudi 04 août 2022, deux hommes de nationalité nigérienne à 15 ans prison pour tentative de vol à mains armées.

En détention provisoire depuis juillet 2018, deux (02) nigériens sont désormais fixés sur leur sort. Il s’agit d’un conducteur de taxi moto et d’un racoleur. Agés respectivement de 32 ans et 33 ans, ils ont été condamnés par le Tribunal de Cotonou à 15 ans de prison pour tentative de vol à mains armées.

Les faits remontent au 21 juillet 2018 au quartier Agla à Cotonou. Les deux accusés armés d’un fusil de fabrication artisanale et d’une machette ont fait irruption chez une revendeuse. Ils ont essayé de dépouiller la victime et sa fille de leur argent. Le voisinage a été alerté et les hommes armés ont été maitrisés. Les agresseurs ont été informés par un ex-employé que la victime possède de l’argent à son domicile.

A l’audience, le ministère public a requis 10 ans de prison contre les accusés. Reconnu coupable de tentative de vol à mains armées, le juge a condamné les deux hommes à 15 ans de prison ferme.

A.A.A

5 août 2022 par