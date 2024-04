Désiré Vodonou et ses co-accusés condamnés à 14 ans de prison

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné l’ex-député Désiré Vodonou et ses co-prévenus à 14 ans de prison ferme et 2 milliards de FCFA dans l’affaire ‘’casse de banque’’. Le verdict a été prononcé ce jeudi 4 avril 2024.

Désiré Vodonou et ses coaccusés condamnés par la Criet dans l’affaire de casse de banque. Dans ce dossier, l’ex député est poursuivi avec un chef d’agence d’une banque au Bénin et un informaticien de nationalité sénégalaise pour accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux.

La Criet a requalifié les faits en tentative d’accès et maintien illégal dans un système informatique, blanchiment de capitaux. Les trois prévenus ont été condamnés à 14 ans de prison ferme et 2 milliards FCFA d’amende. La Criet a ordonné la saisie des biens des prévenus à l’exception de ceux destinés à l’usage familial. Le juge a aussi prononcé à l’encontre de l’informaticien sénégalais, une interdiction de séjour au Bénin après avoir purgé sa peine. La Criet a interdit au chef d’agence l’exercice de sa profession de banquier.

Les prévenus ont installé un dispositif dans le système informatique de la banque, avec la complicité du chef d’agence, dans le but d’y virer virtuellement de l’argent en provenance de la Russie, de le mettre sur le système informatique de la BGFI, et de le remettre dans le circuit normal. Il s’agit de blanchiement de capitaux, selon le procureur de la Criet.

Cette condamnation fait suite à une autre affaire pour laquelle le sieur Vodonou a écopé de 10 ans de prison ferme.

