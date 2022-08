Désiré Azankpo réagit après son transfert au Bayern de Munich

L’international béninois, Désiré AZANKPO a réagi après son transfert au club allemand du Bayern de Munich. Admis à la réserve bavaroise pour une durée de deux ans grâce à un contrat semi-professionnel, le joueur béninois dit ne pas être en vacances.

Durant les deux prochaines années, Désiré AZANKPO va évoluer aux côtés du Bayern de Munich, mais en Regionalliga. Pour l’attaquant béninois, ce n’est pas les vacances. C’est l’occasion pour lui de se concentrer sur ses projets, le football notamment. Il l’a fait savoir à travers une interview à la presse. « Et aujourd’hui, à 29 ans, je suis au Bayern Munich ! Mais, je ne suis pas ici en vacances. Deux ans ça passe vite et j’ai une super opportunité à saisir », a-t-il confié.

L’international béninois dans ses explications a rappelé quelques moments difficiles qu’il a connu durant sa carrière. « J’ai été opéré trois fois des ligaments croisés et la troisième fois, on n’a dit que ma carrière était terminée. J’ai pleuré, j’ai prié et puis j’ai bossé », s’est-il rappelé.

F. A. A.

8 août 2022 par ,