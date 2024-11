Des unités de transformation pour Kétou

Kétou va accueillir la construction de six (06) infrastructures modernes de transformation de manioc, de riz et de maïs. Le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Dossouhoui, a procédé, mardi 12 novembre 2024, à la remise officielle du site devant abriter les infrastructures.

Les productions agricoles seront bientôt localement transformées à Kétou. Ce grâce au projet construction de six (06) infrastructures modernes de transformation de manioc, de riz et de maïs dans cette commune du département du Plateau. « Nous n’allons pas nous peiner pour labourer, pour planter, pour entretenir nos champs et envoyer nos productions ailleurs sans les transformer. Non. Nous allons les transformer sur place en divers produits pour la consommation au Bénin puis envoyer le reste dans d’autres pays pour plus de valeur ajoutée », déclaré le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche.

Selon Gaston Dossouhoui, l’usine de Kétou va produire du lafou labellisé, certifié. Sans oublier la production de la farine panifiable pour contribuer à la fabrication du pain, et suppléer au blé de plus en plus cher. « L’unité va créer un marché pour toutes les productions. C’est ça l’action de développement prônée par le Chef de l’État, Patrice TALON. Kétou est le grenier du Plateau et ce n’est que justice faite avec l’installation prochaine de ces unités. Le chef de l’État vient de rendre l’ascenseur aux populations productrices de Kétou », a affirmé le ministre.

A en croire Éric Renaud, Directeur Général de la SoNaMA, le fonctionnement de l’usine en 300 jours sur 365 va nécessiter 1.500 tonnes de manioc. Le coût du projet est évalué à 4.592.644.493 FCFA TTC. Le projet est co-financé par le Gouvernement du Bénin et le FIDA à travers le Projet d’Appui au Développement Agricole et à l’Accès au Marché (PADAAM). La fin des travaux est prévue juin 2025.

La remise du site à la Société Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMA) a été faite en présence de Jean-Pascal Kabor, Directeur pays FIDA pour le Bénin et le Togo, de Raouf Rabiou, Représentant du Maire de Kétou et des populations bénéficiaires.

A.A.A

13 novembre 2024 par ,