Des travaux en cours sur l’axe carrefour Abattoir - Le Bélier

L’entreprise Ofmas mène des travaux sur l’axe carrefour Abattoir-Le Bélier. C’est dans le cadre de la réhabilitation et d’aménagement des voies d’accès de Cotonou.

64 km de voies urbaines d’accès et de traversées de Cotonou seront mises aux normes. Sur des artères et axes stratégiques de la ville, il sera procédé entre autres au renforcement de la structure de la chaussée, au traitement des trottoirs, à la reprise du terre-plein central et de de l’éclairage public etc.

L’entreprise Ofmas effectue des travaux au carrefour Abattoir. Ancien Pont - Carrefour SOBEBRA - Carrefour PTT PK3 - Carrefour Le Bélier fait partie du premier lot des voies à réhabiliter dans le cadre du projet de réhabilitation et d’aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou. Le premier lot prend aussi en compte : Troisième Pont - Carrefour SOBEBRA ; place du Souvenir - Carrefour 3 Banques ; Carrefour Marché Saint Michel - Carrefour NASUBA-Passage supérieur de Steinmetz - Carrefour Notre-Dame etc.

La qualité de la chaussée au terme des travaux permettra une meilleure fluidité du trafic. Sur l’axe Abattoir- carrefour le Bélier, la durée d’exécution des travaux est de 7 mois. CECO-BTP est le maitre d’œuvre sur ce projet.

A.A.A

12 août 2024 par ,