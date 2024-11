Des travaux de construction de routes dans plusieurs régions

Le gouvernement béninois poursuit la mise œuvre de ses projets phares dans le secteur routier. Le lancement des travaux de construction de plusieurs routes est attendu les 13 et 14 novembre 2024 dans plusieurs départements du Bénin.

Dans le but d’améliorer la mobilité et de dynamiser le développement économique, le gouvernement béninois a entamé les travaux d’aménagement et de bitumage de plusieurs routes au Bénin. Ce mercredi 13 novembre 2024, il sera procédé au lancement des travaux d’aménagement et de bitumage de la route Adjaha-Athiémé (40 km) et de ses bretelles (37 km) et Dogbo-Lalo (21km).

Le jeudi 14 novembre 2024 sera consacré au lancement des travaux d’aménagement et de bitumage sur un autre axe stratégique : Pénessoulou-Alédjo-Sèmèrè et la bretelle Alédjo-Akaradé Frontière Togo (50 km).

Ces travaux visent à renforcer l’accessibilité de ces régions et à faciliter les échanges commerciaux. Ils traduisent l’engagement du gouvernement béninois d’améliorer le réseau routier et de promouvoir un développement équilibré entre les différentes régions du pays.

