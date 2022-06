Des travaux d’électrification prévus à Ganvié 1 et Ganvié 2

De l’électricité pour deux arrondissements de la commune de Sô-Ava. Les travaux d’électrification à Ganvié 1 et Ganvié 2 prévus dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Réinventer la cité lacustre de Ganvié » ont été annoncés à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 22 juin 2022.

Les études techniques approfondies ont été déjà menées pour l’électrification de Ganvié 1 et Ganvié 2, deux arrondissements lacustres de la commune de Sô-Ava. Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres ce mercredi 22 juin 2022, les ministres concernés aux fins de contracter avec la société spécialisée retenue et de veiller à la bonne exécution des travaux.

« Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Réinventer la cité lacustre de Ganvié » au titre duquel le Gouvernement a entrepris la construction d’infrastructures sociocommunautaires pour l’amélioration des conditions de vie des populations résidentes. Il s’agit notamment d’habitats lacustres, de l’alimentation en eau potable et de la connectivité en énergie électrique », a indiqué le Conseil des ministres.

« Le volet électrification de ces deux arrondissements permettra d’impacter 2.856 habitats, y compris ceux à ériger au titre du projet », précise la même source.

