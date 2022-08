Des taxes instituées sur l’exportation du soja et riz Paddy

Le gouvernement a institué de nouvelles redevances à l’exportation du soja et du riz Paddy.

La sortie du territoire du Bénin du soja grain est subordonnée au paiement d’une redevance supplémentaire de cent (100) FCFA par kilogramme, selon le décret n° 2022- 419 du 20 juillet 2022 portant fixation de nouvelles redevances à l’exportation du soja et du riz paddy, en soutien aux prix des intrants agricoles.

Les exportateurs de riz paddy vont débourser cinquante (50) FCFA par kilogramme de riz paddy.

Selon le décret, les redevances sont perçues au cordon douanier quelle que soit la voie d’exportation et versées au trésor public.

18 août 2022