Des structures de 3 ministères dotées de matériels

La Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance Véronique Tognifodé a procédé, mercredi 11 septembre 2024, à la remise officielle d’équipements à des structures de trois ministères.

Des structures du Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance, du Ministère de la Santé et du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique bénéficient de plusieurs équipements. C’est dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Appui à l’Égalité de Genre (PAEG) et du Projet d’Autonomisation des Femmes et du Dividende Démographique au Sahel (SWEDD-BÉNIN).

Pour le projet SWEDD-BÉNIN, il s’agit de sept (07) véhicules Pick-up, cinq (05) véhicules Prado, 45 motos, 324 ordinateurs portables, 114 imprimantes, 111 vidéoprojecteurs et autres accessoires et consommables, d’un montant global de 656.310.992,5 FCFA.

Les équipements acquis dans le cadre du Projet d’Appui à l’Égalité de Genre (PAEG) sont constitués de deux (02) véhicules 4x4 et 82 motos, en complément au matériel informatique déjà remis en début d’année. Le montant total est évalué à 199.800.000 FCFA pour le compte du MASM.

Dans son discours, la ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance a relevé l’importance de la mise en oeuvre de ces deux projets. Elle a remercié les partenaires qui œuvrent pour le succès de ces projets.

A.A.A

14 septembre 2024