Des sections communales PRD approuvent le mariage UP-PRD

Me Adrien Houngbédji, président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a reçu, mardi 9 août 2022, à son domicile à Porto-Novo, les sections communales des Aguégués, d’Adjarra, de Sèmè-Kpodji et d’Akpro-Missérété.

Les consultations se poursuivent au Parti du Renouveau Démocratique (PRD) à la suite de l’accord de principe donné par la Direction exécutive nationale en faveur du projet d’union entre les ‘’tchoco-tchoco’’ et le parti Union Progressiste (UP). C’est dans ce cadre que le président du PRD, Me Adrien Houngbédji a reçu, mardi 9 août 2022, à son domicile sis à Adjina (Porto-Novo), plusieurs têtes de pont de la famille arc-en-ciel.

Le président du PRD a présenté aux membres des sections communales des Aguégués, d’Adjarra, de Sèmè-Kpodji et d’Akpro-Missérété le projet d’union UP-PRD.

Les responsables des sections communales ont manifesté leur adhésion au projet par des ovations à l’issue de la présentation. Les responsables des sections communales se sont engagés à informer à leur tour les militants à la base. Ils ont promis également œuvrer pour porter haut le flambeau du parti dans le cadre des élections législatives de 2023.

M. M.

10 août 2022 par ,