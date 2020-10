Des responsables du MEF ont le feu aux fesses

Le scandale financier qui défraie la chronique au ministère de l’économie et des finances prend d’autres tournure. Plusieurs hauts cadres même au sommet seraient impliqués dans l’affaire. Les noms des responsables et les montants détournés commencent par être dévoilés.

Selon les aveux de l’ex régisseur de la Direction Générale des impôts devant la CRIET, rapportés par Le Potentiel, plusieurs responsables hiérarchiques sont impliqués dans l’affaire.

C’est le cas par exemple, du Directeur des Grandes Entreprises (DGE) Éric Akakpo aurait reçu 700 millions de FCFA. Mais il aurait établi une décharge de 200 millions FCFA à l’ex régisseur Carlos Adohouannon.

Le Directeur de la Gestion des Ressources (DGR) aurait perçu 3 milliards FCFA.

Le Chef service assiette à la DGE Josué Attéré aurait bénéficié d’une somme dont le montant n’a pas été précisé dans la déposition. La liste des personnes citées dans ce détournement de fonds publics n’est pas exhaustive.

De sources dignes de foi, une information judiciaire sera ouverte à l’encontre des hauts responsables du Ministère de l’Economie et des Finances, cités dans cette affaire de disparition de plus d’une dizaine de milliards FCFA à la Direction Générale des Impôts et du Domaine (DGID).

M. M.

