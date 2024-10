Des responsables d’une structure de micro finance jugés à la CRIET

Trois agents d’une institution de micro finance ont été jugés ce jeudi 17 octobre 2024, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Ils sont poursuivis pour des faits présumés d’abus de confiance et blanchiment de capitaux.

Un dossier d’abus de confiance et de blanchiment de capitaux devant les juges de la CRIET ce jeudi 17 octobre 2024. L’affaire implique le chef d’agence d’une institution de micro finance, son chargé de crédit et un autre agent. On leur reproche d’avoir monté des dossiers de prêts pour décaissements qui n’ont pas été reversés en intégralité aux clients. Les mis en cause utiliseraient la différence pour des fins personnelles. Le préjudice causé à l’institution est estimé à plus de 200 millions de francs CFA.

A la barre, les prévenus n’ont pas reconnu les faits mis à leur charge. Le juge après les débats, a renvoyé le dossier au 5 décembre 2024.

F. A. A.

18 octobre 2024 par