Des réflexions pour renforcer le rôle de la donnée

La première édition de la Journée de la donnée du Ministère de l’Économie et des Finances a eu lieu en présentielle et en virtuelle mercredi 29 septembre 2021 au Novotel Orishade Cotonou.

« La donnée, patrimoine stratégique de l’Administration publique », c’est le thème de la première édition de la Journée de la donnée du Ministère de l’Économie et des Finances qui a réuni des experts en la matière. Selon le Secrétaire Général du Ministère de l’Économie et des Finances Alban Bessan, représentant le ministre d’État, « les réflexions contribueront sans aucun doute à renforcer le rôle stratégique de la donnée dans l’administration ».

Les communications ont porté sur la valorisation de la donnée, un nouvel enjeu structurel pour l’administration publique ; le développement d’une culture de valorisation de la donnée dans l’administration publique ; la gouvernance et la protection des données et la gestion de la donnée, élément stratégique de l’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Les participants ont mené des réflexions sur la dématérialisation accrue des processus et une production croissante de données dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19.

Les conférences ont été animées par des spécialistes béninois et étrangers du domaine. Il s’agit de : Alain Hugues Ahounou, Directeur des Systèmes d’Information du Ministère de l’Économie et des Finances ; Pastel Gbetoho, architecte de données, formateur et auteur, depuis la France ; Béranger Rodrigue Guedou, Consultant Data scientist, actuariat, finances et sciences des données, depuis la France ; Kevin Degila, ingénieur machine learning, costumer intelligence supervisor de MTN Bénin ; William Philippe Tchekpe, gérant de la société pactilis, assurance santé et digitalisation, du Bénin ; Momboladji Balogoun, global data analyst à Gozem Bénin ; Mahuna Akplogan, Docteur en intelligence artificielle, depuis la France et de Théotime Hounyo, Chef de service gestion des archives et knowledge management, du Ministère de l’Économie et des Finances.

