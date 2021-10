Des recommandations pour la réforme du gouvernement

Suite à des plaintes reçues concernant les hôpitaux du Bénin, le bureau de l’ONG Bénin Diaspora a mené des investigations d’avril à août 2021. Après avoir fait part de ses constats, elle a fait des recommandations au gouvernement béninois pour la réforme du secteur de la santé.



Selon Médard Koudébi, président de l’ONG Bénin Diaspora Assistance, le but est « d’aider le président Patrice Talon et la nation béninoise pour passer à l’amélioration du plateau technique et à l’indépendance sanitaire du Bénin ».

Sur le plan national, l’organisation a constaté une absence de plateau technique, de scanner, d’appareils d’échographie, de stérilisateurs, de kits de premiers soins dans 98% des hôpitaux publics. A en croire l’ONG Bénin Diaspora Assistance, la fermeture des cliniques privées a augmenté fortement l’affluence vers les hôpitaux publics alors que le manque de places et de personnel dans les services d’urgence du Bénin est toujours d’actualité. L’ONG a cité l’absence de motivation financière pour le personnel, la non-conformité des bâtiments, l’absence d’eau potable et d’électricité, l’absence des services sociaux dans les hôpitaux, l’absence des kits de premiers soins en quantité suffisante dans les services d’urgence du Bénin, et la non-adoption du projet de décret interministériel sur la réforme des morgues.

Elle déplore aussi des insuffisances relatives à la prise en charge dans les hôpitaux Covid 19. A cela s’ajoutent les erreurs médicales ou erreurs de surveillance ou négligence dans les prises en charge ayant coûté la vie à plusieurs patients.

Face aux constats, l’ONG Bénin Diaspora Assistance a fait des recommandations. Il s’agit entre autres de l’augmentation de la capacité d’accueil des hôpitaux, le recrutement d’au moins 3500 agents soignants en urgence selon les besoins et les qualifications requises pour une période indéterminée, l’audit au niveau des services sociaux dans les hôpitaux, le rétablissement des services sociaux dans les hôpitaux par la prise en charge immédiate des personnes vulnérables. Elle demande aussi la convocation d’une Assemblée Générale et/ou d’un état général de l’état de la santé en République du Bénin. Sans oublier l’adoption du projet sur la réforme des morgues, validé depuis décembre 2017. « Nous sommes sûrs que si le Président avait eu connaissance de tout ce que nous dénonçons aujourd’hui, il aurait le minimum et on aurait sauvé plusieurs Béninois », a affirmé Médard Koudébi, président de l’ONG Bénin Diaspora Assistance.

A.A.A

22 octobre 2021 par