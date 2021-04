Des ravisseurs libèrent un otage contre 6 millions FCFA

Enlevé durant des jours, un jeune homme a été libéré par ses ravisseurs contre une rançon de six millions de FCFA. Les faits racontés par l’un des parents de la victime se sont déroulés la semaine dernière sur l’axe Cotonou-Porto-Novo.

Recrudescence d’enlèvements et de disparitions d’êtres humains au Bénin. Le dernier cas qui fait l’actualité sur les réseaux sociaux est celui d’un jeune homme. Les faits ont été partagés sur les réseaux sociaux par l’un des parents de la victime. A en croire les faits relatés par la jeune dame, son cousin a été kidnappé dans la soirée du mardi 13 avril alors qu’il se rendait à Porto-Novo dans une voiture de six places. Du carrefour Tunde Motors où il a pris son taxi jusqu’au carrefour Sémè, le jeune homme ne s’était rendu compte de rien. « Un peu avant le carrefour de Sémè Kraké, l’un des ravisseurs a pointé son arme sur lui et a dit de ne pas broncher. Ils lui ont mis une cagoule », raconte la cousine de la victime. Trois des passagers à bord étaient des ravisseurs. Après plusieurs minutes de route, ils ont été déposés dans une grande pièce d’une maison où se trouvaient plusieurs autres victimes dont des pères et mères de famille.

C’est le jeudi poursuit-elle que les ravisseurs ont appelé le père du jeune homme pour lui exiger une somme de 6 millions FCFA avant sa libération. Une partie des sous soit 2 millions de FCFA a été transférée aux ravisseurs par mobile money. Ils ont récupéré le reste des sous en espèces dimanche soir. Les ravisseurs ont fixé un lieu de rencontre au père de la victime au carrefour PK10. Après des heures d’attente, un autre lieu lui a été fixé. Il a déposé les 4 millions FCFA près d’un poteau électrique dans une zone obscure près de la plage à Cotonou. Le jeune homme a été finalement libéré par ses ravisseurs dans la nuit du dimanche à Sèmè. Jeté d’une voiture, il a pris un taxi-moto pour retrouvé ses parents au carrefour Sémè.

Selon les témoignages du jeune homme rapportés par sa cousine, les personnes kidnappées étaient privées de nourriture et droguées. Une fille enlevée avec lui aurait été violée par les ravisseurs. Sans oublier l’otage décédé sous ses yeux. Les ravisseurs et certains ayant un accent étranger parlaient également de la vente d’organes humains, selon les témoignages.

Après sa libération, le jeune a été conduit à l’hôpital pour les soins. Un psychologue est sollicité aussi pour sa prise en charge.

A.A.A

21 avril 2021 par