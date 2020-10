Des primes d’éloignement accordées en cas d’affectation

Le gouvernement a décidé d’accorder des primes d’éloignement aux enseignants aspirants qui seront affectés dans certains départements du Bénin.

« Ceux-là qui seront affectés dans les départements Donga, Borgou et Collines bénéficieront 5% de leurs salaires et ceux-là qui seront affectés dans les départements de l’Alibori et de l’Atacora bénéficieront quant à eux de 10% de leurs salaires », a expliqué Kakpo Mahougnon, ministre de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, le mercredi 30 septembre 2020 lors d’une conférence de presse.

M. M.

1er octobre 2020 par