Des présumés voleurs présentés au procureur

Les éléments du commissariat de Sérou dans le département de la Donga ont appréhendé dans la nuit du vendredi 22 octobre, deux présumés voleurs de motos. Arrêtés, les mis en cause ont été conduits au commissariat.

Soumis à l’interrogatoire, les sieurs Idrissou Awali Chérifou et N’venhoundé Gbèna Claude confient que les motos en cause ont été volées par un certain Bio, et qu’ils étaient chargés de les acheminer chez Sanni à la maison des jeunes de Partago. Ce dernier à les en croire, est chargé de les transporte à Parakou. Une autre personne du nom de Alidou, mécanicien serait impliqué dans le processus.

La perquisition effectuée en leur domicile a permis de retrouver 04 motos de marque Haojue, Honda et Dream ancien modèle.

Interpellés, ils ont été tous présentés au procureur de la République près le tribunal de Djougou ce jeudi 28 octobre 2021 qui a ordonné leur incarcération. Ils seront jugés très prochainement.

F. A. A.

29 octobre 2021 par ,