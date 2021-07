Des poursuites judiciaires contre 2646 propriétaires de véhicules

Une liste de propriétaires de 2646 véhicules vient d’être transmise au ministre de la Justice et de la Législation ainsi qu’au Directeur général des Douanes à l’issue du conseil des ministres.

Le gouvernement a ordonné, mercredi 7 juillet 2021, la transmission au ministre de la Justice et de la Législation ainsi qu’au Directeur général des Douanes, aux fins de poursuites, de la liste des propriétaires de 2646 véhicules.

Selon les précisions du conseil, ces véhicules non pas été dédouanés mais ont été illégalement immatriculés. Ce qui représente un préjudice financier d’environ 7,9 milliards FCFA à l’État béninois.

