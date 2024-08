Des plaintes en cascade contre le Frère Hounvi après son arrestation

L’activiste politique, Frère Hounvi interpellé à Lomé dans la nuit du mardi 13 août 2024, est dans le viseur des personnes accusées à tord ou raison par ses prises de positions. Une série de plaintes sont en attente contre le chroniqueur actuellement en garde à vue à la Brigade économique et financière (BEF).

Steve Amoussou, alias Frère Hounvi pourra-t-il se tirer d’affaires après son arrestation dans les rues de Lomé ce mardi 13 août 2024. Bien malin qui pourra le dire. En garde à vue dans les locaux de la BEF, il est sous le coup de plusieurs procédures.

L’homme connu pour ses chroniques acerbes contre le régime de la Rupture et du Nouveau Départ, est visé par plusieurs plaintes. De sources concordantes, on apprend que les personnes qui se sont senties diffamées par ses prises positions entendent saisir la justice. Une bonne dizaine de plaintes seraient en attente contre l’activiste et chroniqueur politique.

A travers une publication sur sa page Facebook, le responsable à la communication du parti Les Démocrates informe que tous les avocats du parti sont aux côtés de l’activiste. Guy Mitokpè à travers son poste a également annoncé une déclaration de l’Organisation pour la défense des droits de l’homme et des peuples (ODHP) sur les circonstances de son arrestation.

