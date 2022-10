Des perturbations sur Whatsapp ce mardi

Difficile aux utilisateurs du réseau social WhatsApp de communiquer depuis la matinée de ce mardi 25 octobre 2022.

Les utilisateurs de WhatsApp rencontrent des problèmes pour envoyer des messages et pour se connecter à l’application aussi bien sur la version mobile que sur la version web. Tel a été le cas au Bénin.

La source et la nature du disfonctionnement ne sont pas encore connues. Mais la panne a été signalée par des utilisateurs en Turquie, au Kenya, en Inde.

Facebook, l’autre réseau du groupe Meta, fonctionne normalement.

« Nous travaillons afin que WhatsApp puisse refonctionner pour tout le monde aussi vite que possible », a rassuré le groupe Meta.

WhatsApp est une application mobile multiplateforme qui fournit un système de messagerie instantanée chiffrée de bout en bout aussi bien via les réseaux de téléphonie mobiles que par Internet. L’application est créée en 2009.

M. M.

25 octobre 2022 par