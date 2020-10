Des nominations en Conseil des ministres

Réunis en Conseil des ministres ce mercredi 14 octobre 2020, le Conseil des ministres a procédé à des nominations ci-après

Au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération

Ambassadeur, Représentant permanent du Bénin auprès des Nations-Unies à New-York : Monsieur Marc Hermanne G. ARABA

Au ministère de la Santé

Conseiller technique aux Affaires pharmaceutiques : Monsieur Medessou Yowel Habib GANFON

Directeur général de l’Agence des Infrastructures sanitaires, de l’Equipement et de la Maintenance : Monsieur Laurent Godonou HOUNDETON

Directeur national de la Santé publique : Monsieur Sourakatou SALIFOU

Directeur national de la Médecine hospitalière : Monsieur Dodji Ange DOSSOU

Directeur général de l’Agence nationale de Contrôle de la Qualité des produits de Santé et de l’Eau : Monsieur L. Achille YEMOA.

14 octobre 2020 par