Des nominations au ministère de la justice

Trois nominations ont été prononcées ce mercredi 19 février 2020 lors de a session ordinaire du Conseil des ministres au profit du ministère de la justice et de la législation.

Sur proposition du ministre, Zalia BACOUDOGO ALASSAN est nommée directrice des Relations avec les Institutions et de la Promotion des Dynamiques sociales ; Donatien DOSSOU-GBETE, directeur des Services judiciaires, et Kpèmètoton Marius EWASSADJA ADAHA, directeur du Centre de Documentation et d’Informations juridiques.

F. A. A.

