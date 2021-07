Des ministres et collaborateurs de Talon élevés dans l’ordre national

Une dizaine de ministres et collaborateurs du chef de l’Etat Patrice Talon qui travaillent à ses côtés depuis cinq ans ont été élevés dans différents grades de l’Ordre national du Bénin, vendredi 16 juillet 2021. C’est à travers une cérémonie officielle présidée par la vice-présidente, Mariam Chabi Talata à l’ex Primature.

Alassane Seidou, ministre de l’Intérieur, a été fait Grand-croix de l’Ordre national du Bénin. Hervé Yves Hèhomey, ministre des Infrastructures et du Transport ; José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable ; Gaston Dossouhoui ministre de l’Agriculture et Johannes Dagnon, conseiller spécial du chef de l’Etat, ont été élevés grands officiers. Adidjatou Mathys, ministre du Travail et de la Fonction publique ; Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts et Fortuné Nouatin, ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, ont été élevés au rang de commandeurs de l’Ordre national du Bénin. Dako Benjamin, secrétaire général du gouvernement et Cyrille Gougbédji, secrétaire général adjoint du gouvernement, ont été élevés au rang de chevaliers de l’Ordre national du Bénin.

La cérémonie s’est tenue, vendredi 16 juillet 2021, à l’ex Primature de Cotonou.

S’exprimant au nom des récipiendaires, Cyrille Gougbédji a fait savoir que la distinction est le signe que le sacerdoce pour le service public est bien perçu.

« Nous savons qu’aujourd’hui au Bénin, n’est pas ministre ou conseiller spécial du chef de l’Etat qui veut mais qui peut. La barre a été placée très haut partout, en termes de compétence, d’engagement, de volontarisme, de loyauté, d’assiduité, de travail constant et bien fait, d’intégrité, d’autorité, de combat pour la dignité et la postérité », a indiqué Mariam Chabi Talata, vice-présidente de la République.

M. M.

19 juillet 2021 par ,