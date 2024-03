Des mesures au budget 2024 pour favoriser l’égalité et l’équité entre les sexes

Au titre du budget de l’État, gestion 2024, des mesures sont prévues pour réduire les inégalités entre les sexes.

Pour la gestion 2024, le gouvernement béninois a consacré d’importantes ressources pour la mise en œuvre d’actions favorisant l’égalité et l’équité entre les sexes dans plusieurs secteurs. Dans le secteur des affaires sociales et de la microfinance, plusieurs actions seront menées au cours de l’année 2024 afin de réduire les inégalités. Il s’agit entre autres de l’accueil et la réinsertion familiale des enfants en situation difficile (C.A.T.E) financé à hauteur de 60 000 000 de FCFA afin d’améliorer le bien-être de tous les enfants béninois, en particulier les défavorisés. Dans le but de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes handicapés au Bénin, il est prévu une formation professionnelle des personnes handicapées (un montant de 85.000.000 FCFA). A cela s’ajoutent des actions liées à l’assistance sociale aux couches vulnérables ; la promotion de la femme et du genre ; l’intégration scolaire des personnes vivants avec le Handicap ; la promotion de la microfinance etc.

Dans le secteur de la Santé, les mesures prises permettront de garantir un accès équitable aux soins de santé, une série d’actions a été élaborée. Parmi ces mesures, il y a la prise en charge de la tuberculose ; la promotion des soins palliatifs ; la santé de la mère et de l’enfant et soins infirmiers et obstétricaux ; l’assistance aux hémodialysés ; la prévention et prise en charge des IST et du VIH SIDA ; la prévention et lutte contre le Paludisme etc.

Le gouvernement béninois a aussi pour objectif d’offrir à chaque enfant sans discrimination des opportunités égales pour s’épanouir et réussir dans leur parcours éducatif. Il est donc prévu dans le secteur des Enseignements Maternel et Primaire, le transfert des ressources aux Communes pour la construction et l’équipement de salles de classe : Fadec-investissement ; la subvention aux écoles pour leur fonctionnement ; l’introduction des langues nationales dans le système éducatif formel ; la commande et distribution des manuels, des cahiers d’activités et matériels didactiques dans les EPP et les EM etc.

Dans le secteur de l’Enseignement Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, il sera procédé entre autres à la mise en œuvre de la mesure d’exonération des élèves filles de l’ESG des frais de scolarité ; l’incitation à l’enseignement et la formation techniques et professionnels ; la promotion des talents dans l’enseignement et la formation techniques et professionnels etc.

Pour un secteur énergétique inclusif, les actions consisteront à la mise en œuvre des activités de l’école des métiers du numérique ; le Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’énergie électrique ; le Projet d’Electrification Rurale (PERU) ; le Programme d’Actions pour l’Electrification des Localités Rurales au Bénin (PAELRB) qui permettra l’électrification de 200 localités par raccordement au réseau conventionnel de la SBEE.

Dans le domaine de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, les actions seront axées sur le renforcement des Infrastructures de stockage, de conservation, de transformation et de commercialisation ; l’appui à l’accessibilité des semences et intrants halieutiques de qualité ; la prise en compte du genre ; le renforcement des capacités techniques au profit des éleveurs, pasteurs et agro-éleveurs ; l’appui à la réalisation des infrastructures de désenclavement etc.

La réduction des inégalités passera aussi par des actions dans le secteur du sport à savoir le développement de la pratique sportive à la base ; sport scolaire et universitaire ; l’organisation des activités de promotion de la jeunesse ; la construction d’une académie de football de jeunes filles et l’appui et promotion des initiatives de loisirs.

3 mars 2024 par