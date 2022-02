La Société Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMA) est en tournée dans trente-trois (33) villes du Bénin. La caravane de sensibilisation des producteurs et acteurs du secteur agricole sur les mécanismes d’acquisition et d’utilisation des matériels agricoles subventionnés à hauteur de 50 % par le Gouvernement a été lancée le mercredi 23 février et prendra fin le 30 mars 2022.

Une caravane de machines agricoles traversera trente-trois (33) villes du Bénin. La Société Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMA) entend sensibiliser les producteurs et acteurs du secteur agricole sur les mécanismes d’acquisition et d’utilisation des matériels agricoles subventionnés à hauteur de 50 % par le Gouvernement. Les agriculteurs et producteurs agricoles sont attendus dans les cellules communales des ATDA ou dans les arrondissements du 23 février au 30 mars 2022. C’ « est une caravane (…) qui va traverser 33 villes dans les 12 départements de notre pays pour montrer aux agriculteurs, aux producteurs agricoles, l’offre commerciale de la SoNaMA, bras armé du Gouvernement pour mettre à disposition des producteurs, des machines agricoles de qualité subventionnés à 50% », a fait savoir Rodrigue Adogony, Directeur des opérations de la SoNaMA, le mercredi 23 février 2022 au siège de la SoNaMA sise à Ouidah, à l’occasion du lancement de la caravane. Les producteurs agricoles ne bénéficieront pas que de machines subventionnés, des mécanismes sont également mis en place par le gouvernement pour faciliter leur achat. « Nous avons prévu des kits. Quand vous achetez par exemple un kit (MAHINDRA 6060 2wD-60Cv), vous avez un tracteur, une remorque, un chisel, une charrue à socs non-réversibles, une billonneuse à socs, un semoir monograines pour un montant de 9.900.000 FCFA. Tout le monde n’a pas les moyens de débourser les 9.900.000 FCFA. Si un producteur fait l’effort de trouver la moitié du montant, le Gouvernement a mis en place un accompagnement financier à travers le FNDA qui ne prête pas de l’argent mais qui accompagne le producteur pour l’obtention d’un emprunt auprès des structures financières partenaires », a expliqué le directeur des opérations de la SoNaMA.

Mise en place par le gouvernement conformément à sa vision de rendre le secteur agricole compétitif, attractif et résilient, a SoNaMA est une société en charge du montage des machines agricoles et ses accessoires avec l’appui technique de l’entreprise MAHINDRA en Inde.

M. M.

25 février 2022 par