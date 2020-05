Des masques gratuits pour les usagers des écoles

Les cours reprennent le lundi 11 mai 2020 pour les écoliers du CM2 et les élèves des collèges, lycées et étudiants. En Conseil des ministres ce mercredi 06 mai 2020, le gouvernement a décidé de procéder à la distribution gratuite de masques dans les écoles collèges et universités publics.

Apprenants, enseignants, divers personnels de soutien bénéficieront de la part du gouvernement Talon, des masques afin de se protéger contre le coronavirus.

Dans le cadre de la réouverture des écoles, collèges et universités, le gouvernement a exigé le port de masques pour tous les usagers des écoles.

Aussi sera-t-il procédé au dépistage systématique et progressif des enseignants, du personnel administratif et de service.

