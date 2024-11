Des journalistes s’approprient des projets et réformes dans les secteurs tourisme, culture et art

Des professionnels des médias ont pris part, jeudi 21 novembre 2024, à un atelier d’appropriation des projets et réformes du Programme d’Actions du Gouvernement dans les secteurs tourisme, culture et art. La séance a eu lieu dans les locaux du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à Cotonou.

S’appuyant sur le meilleur potentiel du pays (le patrimoine, la culture, les arts, et les potentialités touristiques), le gouvernement met en œuvre des projets visant à propulser le Bénin au rang des destinations de rêve. Les différents projets et réformes dans les secteurs tourisme, culture et art ont été exposés aux journalistes à l’occasion d’un atelier à Cotonou. Selon le point focal communication du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Germin Djimido, l’objectif de l’atelier est de « permettre aux journalistes de mieux connaître la vision globale du gouvernement déclinée à travers les projets et de susciter des productions médiatiques sur l’évolution de ces projets et réformes pour la construction de la destination Bénin ».

Faire du tourisme un levier de développement économique

Dans sa vision de faire du tourisme un levier de développement économique, le gouvernement béninois via le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts réalise des projets dans plusieurs villes. Ouidah, la cité historique a accueilli des travaux de réhabilitation du Fort Portugais ; de la Place aux enchères ; de la Place de Zoungbodji ; de la porte du Non-Retour ainsi que la construction du Complexe Marina ; du Musée international de la Mémoire et de l’esclavage -MIME et du Bateau négrier (Bateau de Départ). Il est noté la finalisation de la coque et production des statues d’esclaves dans le cadre de la reconstitution historique bateau négrier (bateau du départ) ; la construction de l’arène culturelle (en phase de finalisation) et de l’hôtel Dhawa Banyan Tree (en cours) dans le complexe Marina à Djègbadji à Ouidah et la réalisation en cours des travaux du village de vacances de type Club Med à Avlékété.

À Abomey, le projet phare est celui relatif à la construction du Musée des Rois et des Amazones du Danxomè et la réhabilitation du site palatial d’Abomey. « En attendant les travaux, il y a eu la construction de Ajalala et Jexo avec l’appui des partenaires à travers le projet chantier-école et la construction d’une nouvelle résidence pour le roi d’Abomey », informe le point focal communication du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts.

Dans la cité lacustre de Ganvié, il y a eu la construction d’une dizaine d’habitats témoins (types F3 et F4), la pose des balises et des chenaux lumineux et des travaux de construction des équipements communautaires à Ganvié (maison des jeunes, maison de la francophonie, centre artisanal, places des collectivités). Des travaux d’alimentation en eau potable, d’électrification et de la mise en place d’un système d’épuration des eaux usées sont en cours à Ganvié. Les hangars de marchés flottants dans la cité lacustre de Ganvié ont été déjà réceptionnés et mis en exploitation.

Dans le Nord du Bénin, le gouvernement s’attèle a mené des actions afin de faire de la Pendjari/W, le Parc de référence de l’Afrique de l’Ouest. Il y a aussi la ‘’Route des Tata’’, un parcours de découverte culturelle autour des traditions et cultures des peuples du Nord-Ouest du Bénin. Pour renforcer l’offre touristique dans la région du septentrion, l’hôtel Tata Somba a été rénové et mis en service à Natitingou. Quant au projet de construction du nouveau palais du roi de Nikki et d’une arène pour la Gaani, il est en phase de finalisation.

Porto-Novo, capitale du Bénin compte aussi de nombreux projets tels que la construction du Musée international Vodun – MIV, la réhabilitation de la Place Bayol (Place Toffa 1er), la réhabilitation du Musée du Palais Honmè et la réhabilitation du Musée ethnographique Alexandre Sènou Adandé.

À Cotonou, les projets sont axés sur la construction et la réhabilitation des Monuments et Statues (Statue de l’Amazone, Statue de Bio) ; le festival Effet Graff au niveau du Mur de l’OCBN ; la Gallery Marina Boulev’art (fresques murales) au niveau du Mur du Port de Cotonou ; l’aménagement des places publiques et des espaces verts. Sans oublier la construction du Complexe balnéaire PLM/Eldorado à Akpakpa et l’aménagement et la protection des côtes. Dans le cadre du démarrage des travaux de construction du Quartier culturel de Cotonou, il a été procédé à la démolition des anciens bâtiments situés dans l’emprise du projet et le lancement de l’appel d’offres. Les villes de Kétou et Allada accueillent respectivement les travaux de réhabilitation du Musée Akaba Idena et de la Place Toussaint Louverture.

Des réformes majeures

Dans le secteur de la Culture, les projets sont axés sur la promotion des talents et renforcement des capacités (l’effectivité des classes culturelles, le renforcement des capacités des acteurs culturels et artistiques), la construction des arènes culturelles à Nikki, Ouidah, Porto-Novo. Dans son appui au développement de la culture et des arts, le ministère a créé des conditions d’éclosion des industries culturelles et créatives et lancé le Fonds de développement des Arts et de la culture.

Face aux contraintes notées dans le secteur de la culture et des arts, le gouvernement béninois a décidé d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de développement de la culture et des arts au Bénin avec un accent sur cinq (05) pôles majeurs (cinéma, la danse, la musique, le théâtre et les arts plastiques). Pour y arriver, les réformes majeures ont porté sur deux axes essentiels. Le premier axé sur le système de financement de la culture a permis de mettre en place un fonds de bonification de crédits pour les entreprises et industries culturelles ainsi que des mécanismes de financement innovants en faveur des industries culturelles et créatives.

Le deuxième axe relatif à la dynamisation du secteur de la culture et des arts a conduit entre autres à la dématérialisation du système de collecte des redevances de droit d’auteur (BUBEDRA), la révision de la loi portant protection des œuvres littéraires et artistiques, la règlementation de l’exercice du métier d’éditeur et de libraire, la création du Conseil national des organisation d’artistes et d’acteurs culturels (effective depuis mars 2022) etc.

L’année 2024 est marquée par l’organisation de plusieurs événements à savoir les festivités des "Vodun Days", l’itinérance de l’Exposition Art contemporain du Bénin à la Martinique et à la Conciergerie de Paris, la participation du Bénin à la 60e Biennale internationale de Venise 2024 en Italie ; l’initiative Chante et Danse avec l’Amazone etc. En mettant le tourisme, la culture et les arts au cœur de son développement, le Bénin entend non seulement valoriser son riche patrimoine, mais aussi construire une économie dynamique.

Akpédjé Ayosso

