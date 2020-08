Des jeunes soutiennent Talon pour un mandat bis

Réunis au sein de la Ligue des Jeunes pour l’Émergence de la Commune de Toffo( LiJECT), ils souhaitent que le président Patrice Talon brigue un second mandat pour parfaire l’œuvre entamée depuis 2016. Conduite par Rock Hodonou, la LiJECT a lancé une série d’actions pour encourager le chantre de la Rupture à aller au bout des réformes. Cette rencontre de mobilisation s’est déroulée ce dimanche 9 août à la maison de l’Association des Usagers de l’Eau de Houègbo en présence de certaines personnalités de la commune dont Mme Françoise Assogba, ancienne Ministre du Commerce, M. Joachim Adjagbessi, Chargé de missions du Chef de l’État à la présidence de la République.

Patrice Talon est notre candidat pour la présidentielle de 2021. Tel est le choix des membres de la LiJECT, qui ont exprimé leur gratitude au précurseur du Bénin révélé au nom des filles et fils de la commune de Toffo.

Pour les membres de la LiJECT, les diverses avancées, œuvres du Président Patrice Talon et de son gouvernement, qui haussent l’étendard de notre patrie doivent continuer contre vents et marées pour le bonheur des populations.

Saluant les multiples projets en faveur de la commune de Toffo, Rock Hodonou, cadre du ministère de l’économie et des finances, a rappelé entre autres actions de développement, la construction en cours du marché de Houègbo, qui va engloutir au moins 3 milliards FCFA du budget national, la construction en cours du stade omnisports de Toffo avec 3000 places dont 1000 couvertes.

Après un bref bilan du PAG, il a saisi cette occasion pour lancer ce qu’on pourrait désormais appeler " L’ APPEL de Toffo ".

Pour le Président de la LiJECT, Patrice Talon doit écouter la voix de son peuple et accepter d’être porté en triomphe pour la présidentielle de 2021.

Après la déclaration de Toffo, le bureau de la LiJECT s’est dirigé vers le domicile de l’honorable Marcellin Tossou Ahonoukoun pour lui transmettre le message de la jeunesse de Toffo, qu’il va à son tour porter au chantre de la Rupture et du Nouveau Départ.

Boniface Mahouwèna CAKPO

