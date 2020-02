Des infrastructures mises en service à Abomey et Bohicon

Le ministre de l’eau et des mines, Samou Seidou Adambi a procédé ce vendredi 21 février à l’inauguration des infrastructures de la Phase 1 du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable des villes d’Abomey et Bohicon. Ce, après la mise en service d’ouvrages d’extension du réseau d’eau potable de la SONEB dans les localités de Djègbadji et de Houakpé-Daho à Ouidah jeudi dernier.

La cérémonie à chaque étape a réuni les élus communaux, locaux et autres responsables politico-administratifs.

Les infrastructures de la Phase 1 du Projet de renforcement du système d’alimentation en eau potable des villes d’Abomey, Bohicon et des localités environnantes sont désormais mises en service pour le bonheur des populations. Evalués à 27, 457 milliards de francs CFA, ces ouvrages vont permettre « d’augmenter la capacité de production existante de la SONEB qui était de 419 m³/H et de la multiplier par quatre, passant ainsi à 1650m³/H ».

Elles permettront également d’augmenter sensiblement le linéaire de réseau de distribution d’eau de la SONEB qui passe désormais à 525 km et d’assurer une amélioration substantielle de la desserte en eau potable des villes du projet et de leurs environs.

Les problèmes de baisse de pression et de discontinuité du service d’eau dans le Plateau d’Abomey sont désormais conjugués au passé.

Le ministre de l’eau et des mines, Samou Seidou Adambi a profité de la mise en service de ces infrastructures pour lancer les travaux de la Phase II du projet de densification et de renforcement du réseau de distribution d’eau potable des villes d’Abomey, Bohicon, Agbangnizoun, Djidja, Za-Kpota et Zogbodomey.

Jeudi dernier, le ministre avait aussi procédé à la mise en service des ouvrages d’extension du réseau d’eau potable de la SONEB dans les localités de Djègbadji et de Houakpé-Daho, dans la commune de Ouidah. Le coût global de ces ouvrages est d’environ 207 millions de FCFA.

Le ministre Samou Adambi, a annoncé les autres projets qui seront réalisés par le gouvernement dans le secteur de l’eau.

Les populations bénéficiaires ont remercié le chef de l’Etat pour la réalisation de ces ouvrages. L’objectif du gouvernement Talon est de fournir de l’eau potable pour tous les Béninois sur le territoire national à l’horizon 2021.

Le ministre de l’eau et des mines s’est également rendu sur le site de construction du château d’eau de 500 m³ à Houèto et de la nouvelle station de traitement d’eau dans l’arrondissement de Zinvié pour constater l’évolution des travaux, où les entreprises effectuent les travaux de finition.

A.A.A

22 février 2020 par