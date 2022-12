Des hectares de cultures dévastées dans le Couffo

Des bœufs transhumants ont dévasté 20 décembre 2022 à Aplahoué dans le département du Couffo, plusieurs hectares de coton, de soja, de maïs, manioc, etc. Les dommages causés par ces animaux en divagation sont estimés à des millions de francs CFA.

En dépit des mesures prises par le gouvernement pour faciliter la transhumance et éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les agriculteurs assistent parfois impuissants à l’envahissement de leurs champs par des troupeaux de bœufs. Le champ d’un paysan a été envahi le 20 décembre 2022 à Aplahoué dans le département du Couffo alors que les couloirs de transhumance selon les informations, sont annoncés pour être ouverts d’ici fin janvier 2023. Des bœufs ont fait irruption dans le champ du président de l’Union départementale des producteurs du Couffo. Les troupeaux de bœufs selon Le Potentiel, ont détruit un champ de coton d’une superficie de 7 hectares à Gnakpoudji ; 3 hectares de champ de soja semence ; 1,5 hectare de semence de maïs et environ 1 hectare de bouture de manioc de base. Une situation malheureuse qui a plongé les agriculteurs de la localité, et leur président, principale victime de l’irruption de bœufs dans les champs, dans l’angoisse.

Les propriétaires des troupeaux de bœufs seraient interpelés, et les investigations seraient en cours pour situer les responsabilités.

29 décembre 2022