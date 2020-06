Des femmes se lancent dans l’horticulture à Houéyogbè

Horticulture maraîchère à Houéyogbè dans le département du Mono. Une coopérative composée de femmes agricultrices béninoises s’est lancée dans l’horticulture. Une activité qui leur permet d’améliorer le quotidien de leur ménage.

Les femmes agricultrices font pousser des choux, des tomates et autres variétés de denrées bio sur plus d’un hectare, aménagé au bord d’une rivière.

Pour leur production, elles utilisent un matériel artisanal constitué d’arrosoirs, de bassines et de planches. Un matériel qui ne leur facilite pas la tâche. Elles ont également des difficultés pour maîtriser l’eau.

Face à ces obstacles, le Projet d’appui à la diversification agricole (PADA) financé par la Banque mondiale a été mis ceœuvre. Le projet a bénéficié de semences pour améliorer ses cultures ;et de matériel pour se lancer dans la pisciculture. Les femmes ont également reçu une formation en élevage familial des poulets bicyclettes.

L’initiative de cette coopérative de femmes Houéyogbè est une source de création d’emplois, de richesse qui favorise l’autonomisation des femmes et le développement du secteur agricole.

A.A.A

