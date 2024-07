Des équipements à acquérir pour la production simultanée des matchs

Le gouvernement béninois a décidé d’acquérir des équipements complémentaires pour la retransmission des événements sportifs et culturels. La décision a été prise ce mercredi 17 juillet 2024, en Conseil des ministres.

Dans le but de capter des événements sportifs, culturels et des manifestations officielles dans les standards internationaux, le gouvernement du Bénin avait acquis une unité de production et de diffusion de contenus sportifs dotée de moyens modernes dont un car régie neuf de production en haute définition de 10 caméras (précâblé pour 12) ainsi que cinq unités mobiles. Ces équipements ont été acquis après la construction de 22 stades modernes omnisports dans les communes.

Face à la nécessité d’avoir une liaison fiable s’agissant de la retransmission en direct des matchs dans ces stades et de renforcer les outils techniques de cette unité de production, il y a eu lieu selon le gouvernement, en plus de la disponibilité de la connexion internet, d’acquérir des équipements complémentaires pour la production simultanée des matchs. Il s’agit notamment des outils de maintenance préventive, des kits de stockage et de montage vidéo, des systèmes de transmission dédiés.

