Des engins lourds d’une entreprise de BTP brûlés et hors d’usage

A Kantoro, une localité de l’arrondissement de Guéné, dans la commune de Malanville, des individus armés non identifiés ont attaqué la base technique d’une entreprise de BTP dans la nuit du dimanche au lundi 25 novembre 2024. Plusieurs engins lourds ont été mis à feu sur la voie de Karimama.

Nouvelle attaque de groupes armés non identifiés dans la commune de Malanville. Les hors la loi ont pris d’assaut la base technique de Société des Routes et Bâtiments (SOROUBAT), chargée de l’aménagement et du bitumage de la route Guéné-Karimama, longue de 50 Km. Selon Sota FM, les engins lourds déployés par l’entreprise dans le cadre des travaux ont été incendiés. Aucun blessé ni de perte en vie humaine n’est encore signalé, mais les dégâts matériels selon plusieurs sources, sont énormes. Près d’une vingtaine dengins brûlés. Les pertes pourraient être évalués à des centaines de millions de francs CFA.

Cet incident pourrait avoir des incidences sur le délai de livraison des infrastructures routières.

Il y a urgence de sécuriser les chantiers de construction des infrastructures.

25 novembre 2024 par ,