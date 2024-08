Des contributeurs renforcent leurs capacités pour améliorer les articles sur Wikipédia fon

Une quinzaine de membres de la communauté Wikimédia Bénin ont pris part, vendredi 02 août 2024 à Abomey-Calavi, à un atelier sur les règles d’édition de Wikipédia afin de produire et de perfectionner les articles existants sur la plateforme Wikipédia fon.

Améliorer la plateforme Wikipédia en fon à travers la production des articles qui respectent les règles d’édition de Wikipédia. C’est l’objectif de l’atelier ayant réuni la communauté des contributeurs Wikimedia au Bénin à l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). « Quand on parcourt la plateforme de Wikipédia fon, on constate qu’il y a des articles qui ne respectent pas la forme ou la méthodologie d’écriture sur une plateforme de Wikipédia », a expliqué Espérance Victoire Hounnou, épouse Hounkpatin, formatrice et trésorière générale chargée de la promotion des langues nationales au sein de Wikimédia Bénin.

Cet atelier permet de mettre l’accent sur les règles d’édition de Wikipédia ainsi que celles relatives à la transcription et à l’ajout des images et ou des liens aux articles etc. « Nous avons parlé entre autres de la nasalisation qui est l’une des règles de transcription en fon. Ça consiste à ne pas former de syllabes avec une consonne nasale et une voyelle nasale », a déclaré Espérance Victoire Hounnou.

Wikimédia Bénin User Group est la communauté des contributeurs béninois qui travaillent sur les contenus relatifs au Bénin et les différentes plateformes de la fondation Wikimédia. Les plateformes ont pour but de mettre à la disposition de tous, la connaissance humaine. « Au sein du groupe, on a des membres qui ont des compétences dans nos langues nationales. Sous l’ancien président de Wikimédia Bénin, on a commencé à travailler sur la mise en place de l’encyclopédie Wikipédia en fon. Cela nous a permis d’accéder depuis octobre 2023 à la publication officielle de Wikipédia en fon accessible à l’adresse fon.wikipedia.org », informe Fawaz Tairou, responsable du bureau national AUF Bénin et président de Wikimédia Bénin User Group.

La communauté des contributeurs Wikimedia Bénin a réussi à dépasser la barre des 2000 articles sur Wikipédia en fon. Lors de cet atelier, poursuit Fawaz Tairou, la communauté travaillera à créer et améliorer des articles déjà disponibles sur l’encyclopédie. Les contributeurs sont appelés à produire plus d’articles sur Wikipédia fon en respectant les règles d’édition.

Akpédjé Ayosso

