Des collecteurs et voies connexes prévus dans 7 villes du Bénin

Allada, Dassa-Zoumè, Pobè, Lokossa, Aplahoué, Djougou et Kandi bénéficieront de collecteurs d’assainissement pluvial de voies connexes dans le cadre du programme Building Resilient and Inclusive Cities (BRIC).

Les travaux à réaliser font partie de la composante « Investissements centraux » du programme Building Resilient and Inclusive Cities (BRIC) et interviennent dans le cadre de la deuxième phase portant sur l’assainissement pluvial des villes secondaires. Selon le Conseil des ministres du 19 février 2025, ces travaux « permettront aux cités bénéficiaires, de mieux faire face aux inondations ».

Ils seront conduits par diverses entreprises.

Allada, Dassa-Zoumè, Pobè, Lokossa, Aplahoué, Djougou et Kandi sont les villes bénéficiaires.

Le Conseil a donné son accord pour ce programme et a instruit les ministres concernés de veiller à la conformité avec les cahiers des charges.

Le Programme BRIC s’étend de 2023 à 2027 et couvre sept des douze communes et chefs-lieux de département au Bénin. Il intègre deux des huit sous-programmes du Programme « Villes et Territoires Durables ».

M. M.

19 février 2025 par