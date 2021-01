Des cas suspects de fièvre de Lassa détectés

Des cas de fièvre hémorragique à virus Lassa sont enregistrés dans des formations sanitaires de l’Atacora. Les autorités sanitaires ont activé un plan de riposte. C’est ce qu’a déclaré le directeur départemental de la santé, Dr Jacob Namboni, dans une interview accordée à l’Agence Bénin Presse.

Selon Dr Jacob Namboni, « depuis maintenant près de six ans, à chaque fin d’année, lorsqu’il y a une affluence terrible de la population du Nigeria vers l’Atacora, il faut s’attendre les jours suivants à des cas de Lassa ». Les cas de fièvre hémorragique à virus Lassa sont enregistrés depuis le dernier trimestre de l’année. A l’en croire ce sont des cas suspects et les analyses sont aussitôt effectuées.

Le système de santé de l’Atacora est « à une phase de surveillance accrue » pour la Covid-19 mais également pour le virus Lassa.

Pour éviter la propagation du virus Lassa qui se transmet à l’homme par contact des aliments et des articles ménagers contaminés par l’urine ou les excréments des rongeurs, les autorités sanitaires, sous la direction du préfet du département ont pris des dispositions.

« Nous avons fait une feuille de route qui, en début de chaque année, notamment en prélude à la phase critique, que nous mettons en œuvre, à travers un paquet d’activités à l’endroit de la population », a notifié le directeur départemental de la santé de l’Atacora. Selon Dr Jacob Namboni, si les mesures du Covid-19 sont bien respectées, « on a 90% de chance d’éviter également le Lassa ».

A.A.A

6 janvier 2021 par