Des camions bloqués à la frontière Bénin-Niger

Des camions transportant des marchandises sont stationnés à la frontière Bénin-Niger.

Plus aucun camion ne passe. Le Bénin a fermé sa frontière avec le Niger depuis le dimanche 30 juillet 2023. C’est l’une des sanctions prises par les Chefs d’Etat africains contre le Niger après le coup d’Etat. Selon les informations plus d’une centaine de camions transportant des conteneurs et en route pour Niamey sont désormais bloqués à la frontière. Et ce, de Guéné jusqu’au poste de contrôle juxtaposé de Malanville. La longue file de camions perturbe aussi la circulation.

A.A.A

6 août 2023