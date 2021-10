Des associations de egoun-egoun en conflit à Porto-Novo

Un conflit de leadership oppose deux associations du culte des revenants communément appelés "egoun-egoun" dans la ville de Porto-Novo.

Des dignitaires du culte egoun-goun de Porto-Novo sont à couteaux tirés. Le conflit oppose une association mère et une nouvelle créée en ce qui concerne la gestion du culte.

Il s’agit de l’association mère, actuelle Conseil suprême des adeptes du culte egoun-goun de Porto-Novo, présidée par Léopold Medegan Fagla et l’association nouvelle créée par As Iraas Odjè d’Ismaël Fatoumbi.

L’un des clans a organisé une conférence de presse pour prononcer la dissolution de la nouvelle association.

