Des abeilles dispersent une séance de reddition de compte à Klouékanmey

Ce dimanche 28 juillet 2024 à Ahogbèya, un arrondissement de la commune de Klouékanmey, département du Couffo, un essaim d’abeilles s’est invité à une séance de reddition de compte, provoquant la débandade entre acteurs politiques et populations.

Fait divers à Klouékanmey ce dimanche 28 juillet 2024. Une séance de reddition de compte autour des actions du gouvernement s’est achevée en queue de poisson dans l’arrondissement d’Ahogbèya. Autorité préfectorale, députés, maire de la commune, et autres personnalités ont dû prendre leurs jambes au cou.

La séance à peine démarrée n’est pas allée à son terme. Un essaim d’abeilles a envahi tout le périmètre de l’esplanade de l’arrondissement. Des autorités jusqu’aux populations, ce fut la débandade totale, selon les témoignages et les images diffusées sur les réseaux sociaux.

Dans une vidéo amateur qui fait le tour de la toile, on voit certains citoyens entrain de s’enfuir, d’autres assis, secouant la tête et les mains. Un citoyen évoque l’hypothèse de parfums, qui auraient attiré les apidés. « Ce n’est nullement l’action de forces occultes, comme les gens pensent », fait-il savoir.

Mais pour l’heure, les commentaires vont bon train.

