Des Camerounais arrêtés et jugés à la CRIET

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné trois Camerounais jeudi 14 juin 2024. Ils sont poursuivis dans le dossier relatif à une fausse annonce de vente aux enchères de véhicules au nom de la Douane béninoise.

Les auteurs du faux communiqué publié au nom de la Douane béninoise étaient face au parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme jeudi 14 juin 2024. A travers le communiqué en cause, ils avaient annoncé la vente aux enchères de 24 véhicules haut de gamme. Les participants à cette vente aux enchères selon le faux communiqué, devraient envoyer une somme de 100.000 francs CFA. L’enquête ouverte par la police a permis de les interpeller.

Les trois prévenus lors d’une audience en avril dernier, avaient plaidé non coupables. Selon Libre Express, à l’audience du jeudi dernier, l’un des prévenus a été écouté sur une autre affaire de faux communiqué au nom du gouvernement ivoirien. L’accusé n’a pas reconnu les faits.

Sur le faux communiqué au nom de la Douane béninoise, les trois accusés rejettent les accusations portées sur eux. La perquisition effectuée par la police a permis de retrouver un nombre important de cartes sim chez les accusés. 86 cartes sim de trois différents pays dont le Bénin, et 12 téléphones portables selon le juge. Interrogé, l’un des prévenus arrivé au Bénin le 24 janvier 2024, et interpellé le 02 février selon le site, fait savoir qu’il menait des activités de transfert d’argent Mobile Money (MoMo) au Cameroun ; activité qu’il a continué à mener une fois arrivé au Bénin, se procurant de cartes sim d’opérateurs mobiles. Mais l’une des cartes sim achetée au Bénin, est enregistrée au nom d’une autre personne. Fait qui a suscité le doute chez le ministère public.

Après les débats, le procès est renvoyé au 18 juillet pour continuation.

F. A. A.

16 juin 2024 par ,