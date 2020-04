La Construction de la Marina à la plage de Ouidah devient effective

La construction du complexe touristique de la Marina est l’un des projets phares inscrit dans le Programme d’actions du gouvernement. En Conseil des ministres ce mercredi 8 avril 2020, le gouvernement béninois a décidé du relogement ou reconstruction des infrastructures publiques impactées par la construction de la Marina à la plage de Ouidah.

Selon le Conseil des ministres, la mise en œuvre du projet nécessite le déplacement d’un certain nombre d’infrastructures publiques de l’arrondissement de Djègbadji, dans la commune de Ouidah. Il s’agit principalement : du centre de santé ; d’une partie du collège d’enseignement général ; de l’école maternelle publique ; du commissariat de police et des bureaux de l’arrondissement.

Le gouvernement a donc décidé d’en assurer la reconstruction. Un nouveau site d’environ 25 hectares a été identifié à cet effet.

Le Ministre de l’Economie et des Finances est instruit de mettre à disposition, les ressources nécessaires à la réalisation des travaux.

Pour assurer la continuité du service public, notamment au niveau du centre de santé, des bureaux de l’arrondissement et du commissariat de police des locaux provisoires ont été retenus en attendant la fin des travaux.

« Marina Ouidah » est un projet majeur du gouvernement qui vise la valorisation du patrimoine touristique autour de la « Porte de non-retour », lieu important du tourisme mémoriel. Il s’agit d’un complexe touristique comprenant des infrastructures auxiliaires à Djègbadji dans la commune de Ouidah.

Les infrastructures à réaliser sont : des jardins publics appelés « jardins du souvenir » ; un hôtel thématique de cent cinquante (150) chambres ; un bateau de la mémoire appelé « bateau du départ », un village artisanal, des boutiques et des restaurants.

