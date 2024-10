Démarrage des travaux sur l’axe Carrefour Toyota - Carrefour Etoile

Dans le cadre de la mise en œuvre des travaux de réhabilitation des voies d’Accès et de Traversées de Cotonou ATC, la Direction Générale de la SIRAT SA, Maitre d’Ouvrage Délégué, informe les usagers du démarrage des travaux sur l’axe Carrefour Toyota - Carrefour étoile, le lundi 14 octobre 2024.

Prévus pour se dérouler en deux phases, la première phase concernera la réhabilitation de la section carrefour la vie - carrefour étoile et la deuxième phase carrefour la vie - carrefour Toyota.

Afin d’assurer le maintien du trafic et d’atténuer la gêne occasionnée aux usagers, la continuité du trafic sera maintenue en chaussée alternée. Toutefois, vous êtes priés de passer par les voies de contournement qui seront indiquées pour limiter les désagréments.

Les usagers sont invités à respecter les limitations de vitesse, les consignes de sécurité et les directives de la police républicaine pour un meilleur fonctionnement du flux du trafic.

Des panneaux seront installés le long de la zone des travaux pour informer la population riveraine du chronogramme des phases de travaux.

En cas de besoin de signaler à la SIRAT une situation quelconque liée aux travaux, veuillez joindre le numéro vert gratuit 7414.

9 octobre 2024 par