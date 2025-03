Démarrage des travaux de route (89,5 km) dans le Couffo

La Société des Infrastructures Routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT) a lancé les travaux d’aménagement et de bitumage de plusieurs axes routiers dans le Couffo. La cérémonie s’est déroulée samedi 15 mars 2025 en présence des Ministres, des députés, préfets, maires, têtes couronnées, sages et notables.

Les travaux d’aménagement et de bitumage de la route Azovè-Houégamè-Klouékanmè, longue de 17,20 km ; de réhabilitation de la route RN2 (Mairie)- Sitex- IUT-RN2 bis, d’une longueur de 3 km ; d’aménagement en terre des routes Bopa-Lobogo-Tozounmé-Dogbo, d’une longueur de 34 km et Bopa-Djidjozoun-Allada (35,30 km) ont démarré ce samedi 15 mars 2025. D’un coût de 31.444.995.620 FCFA TTC, les travaux sont financés entièrement par le budget national. Ils sont assurés par l’entreprise QGMI. HORSE SARL a en charge la mission de contrôle d’un coût de 568 444 500 FCFA TTC. Le délai d’exécution des travaux est de 24 mois.

Neuf communes du Mono-Couffo et Allada dans le département de l’Atlantique seront impactées par ces travaux de routes.

Au lancement des travaux, le maire d’Aplahouè a fait savoir que la route Azovè-Houégamè-Klouékanmè a longtemps été un véritable obstacle pour les populations. « C’était un vrai calvaire pour nous. Aujourd’hui, c’est un rêve devenu réalité. Le bitumage de cette route facilitera désormais la circulation des biens, des services et des personnes et offrira beaucoup d’opportunités d’affaires dans les localités, entre nos quatre communes et dans tout le Couffo », s’est réjoui le maire Maxime Allossogbé.

Il sera réalisé sur cet axe routier : une chaussée de 2 voies de 3, 60 mètres chacune, et 2 accotements de 250 m chacune sur une longueur de 12,20 mètres. « Vous aurez une route sur une plateforme globale de 12,20 mètres qui permettra de vous offrir un meilleur niveau de service », a indiqué Jacques Ayadji, ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie représentant le ministre José Tonato.

En état de dégradation avancée, la route RN2 (Mairie)- Sitex- IUT-RN2 bis sera réhabilitée en 2 chaussées de 2 voies de 3,60 mètres et 2 accotements de 2,50 mètres chacun avec un terre-plein central de 2 mètres sur une largeur de 14 mètres 40.

Bopa-Lobogo-Tozounmé-Dogbo et Bopa-Djidjozoun-Allada en terre seront aménagés en une chaussée de 7 mètres 20 à savoir 3 mètres 20 x 2, en deux accotements de 1,5 mètres chacun et des fossés en terre triangulaire. Pour cette route, le projet prend en compte la « construction de voies d’assainissement et de drainage, le déplacement des différents réseaux, la mise en place de l’assainissement et des dispositifs de sécurité routière, la mise en œuvre de mesures compensatrices, environnementales et sociales et la réalisation des travaux connexes », selon la présentation du ministre conseiller.

L’importance de ces infrastructures routières pour les populations a été également rappelé par Christophe Mégbédji, le préfet du Couffo. Le préfet félicite le président Talon pour avoir tenu sa promesse.

« Le gouvernement accorde une importance primordiale à ces axes routiers. Pour nous, ils représentent plus qu’une infrastructure. En effet, ces routes sont cruciales pour le développement des activités agricoles et économiques et par conséquent pour l’amélioration des conditions de vie des populations du Mono et du Couffo. Elles (…) vont désormais désenclaver nos communes », a indiqué Benoit Dato, ministre des sports, représentant le ministre d’Etat, Ministre des finances Romuald Wadagni.

Le projet d’assainissement et de voiries urbaines dénommé Mono Couffo a été également lancé. D’un linéaire de 31 kilomètres, le projet impactera les communes d’Aplahouè, Comè, Dogbo, Djakotomey et Grand-Popo. Les travaux démarreront d’ici Avril ou Mai 2025.

Tous ces travaux sont estimés à plus de 54 milliards de francs CFA, entièrement financés par le budget national.

M. M.

16 mars 2025 par ,