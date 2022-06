Démarrage des funérailles de Gandjêgni, roi de Savalou

Les obsèques de Dada Sêvêgni Gandjêgni Awoyo Gbaguidi, XIV è roi de Savalou, ont débuté samedi 11 juin 2022 au Palais royal de la cité des ‘’Sohavi’’.

Des coups de fusil et roulements de tam-tam funèbre ont résonné plus de deux ans après que Dada Sêvêgni Gandjêgni Awoyo Gbaguidi, XIV è roi de Savalou, a rejoint ses ancêtres. Ce tam-tam appelé Dougba et destiné aux ancêtres a été entendu, samedi 11 juin 2022 au Palais royal de la cité des ‘’Sohavi’’. Selon un membre de la cour royale, le tam-tam Dougba apparaît exceptionnellement après le décès du roi pour les cérémonies de ce dernier.

Les cérémonies d’inhumation ainsi démarrées vont durer plusieurs jours. Ce n’est qu’à l’issue des obsèques que le processus du successeur au trône du roi défunt peut démarrer.

Dada Sêvêgni Gandjêgni Awoyo Gbaguidi, XIV è roi de Savalou a tiré sa révérence dans la nuit du 28 au 29 janvier 2020 après 5 ans de règne.

Le prince Arsène Sèwanou Ganfon a été désigné pour succéder au roi défunt. Une désignation qui avait fait objet de controverses au sein de la Cour royale.

La contestation a été portée devant les tribunaux. Le processus de désignation a été suspendu avant d’être repris sur ordonnance du tribunal.

Le 29 mai 2022, Arsène Sèwanou Ganfon, le nouveau roi a été officiellement présenté aux populations de ‘’Soha’’.

