La journaliste franco-béninoise Géraldine Faladé est décédée ce dimanche 16 février 2025 à l’âge de 90 ans.

Décès de la journaliste franco-béninoise Géraldine Faladé. Née en 1935, la défunte est originaire de Porto-Novo. Elle est passée de vie à trépas dimanche 16 janvier 2025. Géraldine Faladé a étudié le journalisme à Paris. Elle a été reporter à la Sorafom et à l’Ocora, ancêtres de RFI. La défunte était notamment l’autrice de "Turbulentes !", un livre célébrant les pionnières africaines.

L’Ambassade de France au Bénin rend hommage à une pionnière du journalisme et de la cause féminine. « Cette grande journaliste béninoise qui avait également la nationalité française, était une militante engagée pour l’émancipation des femmes et témoin des luttes pour l’indépendance africaine », a écrit l’Ambassade de France au Bénin dans une publication ce mercredi 19 février.

Pour l’Ambassade : « son travail, sa détermination et son amour pour l’Afrique continueront d’inspirer les générations futures. Reposez en paix, Madame Faladé, nous ne vous oublierons pas ! ». L’Ambassade de France au Bénin a présenté ses condoléances à la famille de la défunte.

